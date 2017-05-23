Трамп прибыл в Вифлеем на переговоры с палестинским лидером

Президент США Дональд Трамп прибыл в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сообщили во вторник израильские СМИ.

Согласно их данным, темой переговоров станут усилия по достижению мира между палестинцами и израильтянами.

Накануне Д.Трамп посетил Иерусалим, где провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.