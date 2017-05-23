Юг Израиля подвергся обстрелу с Синайского полуострова - СМИ

Ракета выпущена в направлении юга Израиля с территории Синайского полуострова, сообщило во вторник издание "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на военных.

По данным издания, ракета упала в пустынной местности, никто не пострадал.

Армия обороны Израиля подтвердила факт обстрела.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за пуск, однако, ранее за подобными инцидентами стояла группировка "Исламское государство".