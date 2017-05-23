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Дальнее зарубежье 23.05.2017 12:35

Юг Израиля подвергся обстрелу с Синайского полуострова - СМИ

Ракета выпущена в направлении юга Израиля с территории Синайского полуострова, сообщило во вторник издание "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на военных.

По данным издания, ракета упала в пустынной местности, никто не пострадал.

Армия обороны Израиля подтвердила факт обстрела.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за пуск, однако, ранее за подобными инцидентами стояла группировка "Исламское государство".

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Тэги: ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]