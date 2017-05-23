Юг Израиля подвергся обстрелу с Синайского полуострова - СМИ

Ракета выпущена в направлении юга Израиля с территории Синайского полуострова, сообщило во вторник издание "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на военных.
По данным издания, ракета упала в пустынной местности, никто не пострадал.
Армия обороны Израиля подтвердила факт обстрела.
Ни одна организация не взяла на себя ответственность за пуск, однако, ранее за подобными инцидентами стояла группировка "Исламское государство".
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