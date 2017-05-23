Глава МИД Белоруссии сообщил о проведении Высшего госсовета российско-белорусского союза 30 июня в Москве

Заседание Высшего государственного совета союзного государства Белоруссии и России пройдет 30 июня в Москве, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"30 июня в Москве состоится заседание Высшего государственного совета", - заявил В.Макей во вторник в Минске.