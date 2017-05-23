Мировые лидеры соболезнуют в связи с терактом в Манчестере

Многие мировые лидеры и политики выражают соболезнования в связи с терактом в Манчестере.
Среди них французский президент Эмманюэль Макрон, который выразил британцам сочувствие от всей Франции. "Мои мысли с британским народом, с жертвами и их близкими", - написал Э.Макрон в своем "Твиттере", заверив, что Франция продолжит вместе с Великобританией вести борьбу против терроризма.
"Эмманюэль Макрон проведет телефонный разговор с Терезой Мэй и будет получать информацию в режиме реального времени о новой информации, касающееся расследования", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал теракт "отвратительным нападением, направленным против британцев". "Великобритания и Франция едины перед лицом терроризма", - отмечается в заявлении французского МИД.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что скорбит после теракта в Манчестере. "Этот предполагаемый теракт приведет только к усилению нашего стремления работать с нашими британскими друзьями против тех, кто совершает такие бесчеловечные нападения", - добавила она.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ осудил теракт и отметил приверженность Японии борьбе с терроризмом. "Мы не должны терпеть терроризм ни по какой причине, мы решительно настроены вести борьбу против него", - сказал С.Абэ во вторник журналистам в Токио.
В телефонном разговоре с британским премьером Терезой Мэй С.Абэ заявил, что Япония поддерживает Великобританию.
Соболезнования выразил председатель КНР Си Цзиньпин. "Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования невинным жертвам и искреннее сочувствие всем пострадавших и родственникам погибших", - приводит китайские СМИ слова председателя КНР.
Канадский премьер Джастин Трюдо назвал случившееся "ужасающим нападением". "Канадцы шокированы новостями об ужасающем нападении в Манчестере. Пожалуйста, пусть ваши мысли будут с жертвами и их семьями", - написал он в своем "Твиттере".
Теракт в Манчестере осудил премьер-министр Испании Мариано Рахой. "Осуждаю атаку на Манчестер. Передаю слова соболезнования семьям погибших, мои пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал испанский премьер в "Твиттере".
Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони соболезнует близким и родным погибших и пострадавших при теракте. "Италия едина с народом Великобритании", - отметил он в своем "Твиттере".
Представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил в "Твиттере", что президент США Дональд Трамп "получает последнюю информацию по ситуации в Манчестере".
Первая леди США Малания Трамп выразила соболезнования близким жертв и пострадавших при теракте. "Мои мысли и молитвы с семьями (погибших и пострадавших - ИФ) в Манчестере", - написала М.Трамп в "Твиттере".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил совершенное в Манчестере нападение. "Огорчен известием об атаке в Манчестере. Мы решительно ее осуждаем. Наши мысли с семьями погибших и молитвы с пострадавшими", - написал он в своем "Твиттере".
Взрыв прогремел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.
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