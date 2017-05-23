Кремль подтверждает подготовку к заседанию Высшего госсовета России и Белоруссии

В Кремле подтвердили информацию о подготовке к проведению 30 июня в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Да, подготовка ведется", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу "Интерфакса" подтвердить ранее распространенную белорусской стороной информацию о планах по проведению Высшего госсовета 30 июня в Москве.