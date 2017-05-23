Главы Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана договорились проводить более масштабные совместные военные учения

Министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана Леван Изория, Фикри Ышик и Закир Гасанов на состоявшейся во вторник в Батуми очередной трехсторонней встрече обсудили перспективы углубления военного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии, в ходе встречи стороны рассмотрели также вопросы, связанные с безопасностью в регионе.

По данным пресс-службы, "министры единогласно отметили, что формат трехстороннего сотрудничества направлен на укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе, а также на развитие вооруженных сил трех стран".

Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением совместных военных учений и выразили желание увеличить в будущем их масштабы.

Также главы Минобороны затронули тему предстоящей встречи начальников генеральных штабов трех стран, которая впервые состоится осенью в Грузии.

По данным пресс-службы, после встречи ее участники подписали совместное заявление, в котором отмечается, что все три страны продолжат участвовать в обеспечении мира и стабильности на региональном и мировом уровне.

В документе также говорится, что участники встречи признают независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Трехстороннее сотрудничество на уровне министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана началось в 2012 году. Состоявшаяся в Батуми встреча стала пятой по счету в этом формате.