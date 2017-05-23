Главы Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана договорились проводить более масштабные совместные военные учения

Министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана Леван Изория, Фикри Ышик и Закир Гасанов на состоявшейся во вторник в Батуми очередной трехсторонней встрече обсудили перспективы углубления военного сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии, в ходе встречи стороны рассмотрели также вопросы, связанные с безопасностью в регионе.
По данным пресс-службы, "министры единогласно отметили, что формат трехстороннего сотрудничества направлен на укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе, а также на развитие вооруженных сил трех стран".
Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением совместных военных учений и выразили желание увеличить в будущем их масштабы.
Также главы Минобороны затронули тему предстоящей встречи начальников генеральных штабов трех стран, которая впервые состоится осенью в Грузии.
По данным пресс-службы, после встречи ее участники подписали совместное заявление, в котором отмечается, что все три страны продолжат участвовать в обеспечении мира и стабильности на региональном и мировом уровне.
В документе также говорится, что участники встречи признают независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Трехстороннее сотрудничество на уровне министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана началось в 2012 году. Состоявшаяся в Батуми встреча стала пятой по счету в этом формате.
Манат на валютном аукционе во вторник незначительно подорожал к доллару
SOCAR начала бурение новой скважины на месторождении Чилов
Первый бюджет Трампа предусматривает сокращение госрасходов на $4,5 трлн за 10 лет
Президент Алиев провел встречу с азербайджанскими спортсменами, победившими на Исламиаде
В Баку началась церемония закрытия Исламиады
Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Кремль подтверждает подготовку к заседанию Высшего госсовета России и Белоруссии
Мировые лидеры соболезнуют в связи с терактом в Манчестере
Глава МИД Белоруссии сообщил о проведении Высшего госсовета российско-белорусского союза 30 июня в Москве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»