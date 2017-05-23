Глава Минобороны Азербайджана призывает к совместной борьбе с терроризмом

Азербайджан призывает все страны мира к совместной борьбе против терроризма, заявил глава Минобороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

«Азербайджанское государство демонстрирует жесткую позицию против террора. Убийство мирных граждан посредством террора является угрозой миру и стабильности»,- заявил З.Гасанов во вторник в ходе встречи со своими коллегами из Грузии и Турции в Батуми, комментируя теракт в Манчестере.

Он подчеркнул, что "все государства должны вести борьбу с террором совместными усилиями".

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва в ночь на вторник у стадиона "Манчестер Арена", где проходил концерт популярной у подростков американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, около 60 были ранены. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. В полиции отмечают, что среди погибших есть дети.

Ф.Исазаде