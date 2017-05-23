SOCAR начала бурение новой скважины на месторождении Чилов

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступил к бурению новой скважины на месторождении Чилов, говорится в сообщении SOCAR.

Скважина №117 бурится с основания №112. Проектная глубина скважины составляет 1,55 тыс. метров. Бурение будет вестись до продуктивного пласта «Гала».

Как сообщалось, компания в августе 2014 года завершила строительство морского основания №112. Основание предназначено для бурения 10 скважин.

Месторождение Чилов находится на острове Чилов в Каспийском море. Промышленная разработка месторождения ведется с 1952 года компанией SOCAR.

Н.Аббасова