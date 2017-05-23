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ТЭК 23.05.2017 12:24

SOCAR начала бурение новой скважины на месторождении Чилов

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступил к бурению новой скважины на месторождении Чилов, говорится в сообщении SOCAR.

Скважина №117 бурится с основания №112. Проектная глубина скважины составляет 1,55 тыс. метров. Бурение будет вестись до продуктивного пласта «Гала».

Как сообщалось, компания в августе 2014 года завершила строительство морского основания №112. Основание предназначено для бурения 10 скважин.

Месторождение Чилов находится на острове Чилов в Каспийском море. Промышленная разработка месторождения ведется с 1952 года компанией SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]