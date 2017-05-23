Турция выдала Таджикистану экстремиста, оказавшегося узбеком из Киргизии, выдававшим себя за таджика

Турция экстрадировала в Душанбе сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), у которого был обнаружен таджикский паспорт, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По его данным, экстремист был задержан 12 мая турецкими властями при попытке незаконно пересечь границу с Сирией с целью присоединения к боевикам ИГ. При себе у него был обнаружен паспорт на имя гражданина Таджикистана Хидоятулло Гаюрова.

Между тем в результате проверки выяснилось, что гражданин Киргизии Кобилжан Угли Хусанбой, 1994 года рождения, узбек по национальности, уроженец и житель города Узген Ошской области лишь незаконно использовал паспорт гражданина Таджикистана Х.Гаюрова, 1989 года рождения.

По данному факту ведется расследование.