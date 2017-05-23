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Регион 23.05.2017 14:16

Турция выдала Таджикистану экстремиста, оказавшегося узбеком из Киргизии, выдававшим себя за таджика

Турция экстрадировала в Душанбе сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), у которого был обнаружен таджикский паспорт, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По его данным, экстремист был задержан 12 мая турецкими властями при попытке незаконно пересечь границу с Сирией с целью присоединения к боевикам ИГ. При себе у него был обнаружен паспорт на имя гражданина Таджикистана Хидоятулло Гаюрова.

Между тем в результате проверки выяснилось, что гражданин Киргизии Кобилжан Угли Хусанбой, 1994 года рождения, узбек по национальности, уроженец и житель города Узген Ошской области лишь незаконно использовал паспорт гражданина Таджикистана Х.Гаюрова, 1989 года рождения.

По данному факту ведется расследование.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКСТРЕМИСТ, ОПОЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]