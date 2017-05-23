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Дальнее зарубежье 23.05.2017 14:32

Трамп обещает приложить все силы для достижения мира между Израилем и палестинцами

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о желании содействовать тому, чтобы Израиль и палестинцы смогли достичь мирного соглашения.

"Я привержен задаче добиться мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, и я намерен сделать все, что смогу для помощи им в достижении этой цели", - заявил президент в ходе совместного заявления для прессы с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме на Западном берегу Иордана.

Он отметил, что и М.Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещали ему работать над достижением мира в регионе.

По словам Д.Трампа, он также настроен на работу с М.Аббасом по другим важным вопросам, таким, как раскрытие потенциала палестинской экономики и борьба с терроризмом.

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Тэги: США, ТРАМП, БЛИЖВОСТОК, ПРИМИРЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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