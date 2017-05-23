Трамп обещает приложить все силы для достижения мира между Израилем и палестинцами

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о желании содействовать тому, чтобы Израиль и палестинцы смогли достичь мирного соглашения.

"Я привержен задаче добиться мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, и я намерен сделать все, что смогу для помощи им в достижении этой цели", - заявил президент в ходе совместного заявления для прессы с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме на Западном берегу Иордана.

Он отметил, что и М.Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещали ему работать над достижением мира в регионе.

По словам Д.Трампа, он также настроен на работу с М.Аббасом по другим важным вопросам, таким, как раскрытие потенциала палестинской экономики и борьба с терроризмом.