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Спорт 23.05.2017 12:57

Президент Алиев провел встречу с азербайджанскими спортсменами, победившими на Исламиаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел встречу с азербайджанскими спортсменами, ставшими победителями на IV Играх исламской солидарности в Баку, а также их тренерами, сообщает сайт главы государства.

На встрече принимала участие первый вице-президент Азербайджана, председатель оргкомитета Игр Мехрибан Алиева.

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 269 комплектов медалей - 269 золотых, 267 серебренных и 350 бронзовых.

Сборная Азербайджана по итогам 10 соревновательных дней завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых и стала победителем Игр в командном зачете.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТСМЕНЫ, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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