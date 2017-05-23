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Дальнее зарубежье 23.05.2017 15:11

Под Дамаском предотвращен теракт

Сирийские спецслужбы предотвратили теракт на подступах к Дамаску.

Источник в управлении полиции сообщил во вторник сирийскому информационному агентству САНА, что сотрудники специальных служб выявили и уничтожили заминированный автомобиль с двумя террористами около блокпоста на шоссе, ведущему к столичному международному аэропорту.

Ранее сообщалось, что во вторник в сирийском городе Хомсе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта, по меньшей мере, два человека погибли и ещё сорок получили ранения.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]