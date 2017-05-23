Под Дамаском предотвращен теракт

Сирийские спецслужбы предотвратили теракт на подступах к Дамаску.

Источник в управлении полиции сообщил во вторник сирийскому информационному агентству САНА, что сотрудники специальных служб выявили и уничтожили заминированный автомобиль с двумя террористами около блокпоста на шоссе, ведущему к столичному международному аэропорту.

Ранее сообщалось, что во вторник в сирийском городе Хомсе взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта, по меньшей мере, два человека погибли и ещё сорок получили ранения.