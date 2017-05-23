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Дальнее зарубежье 23.05.2017 15:30

Неизвестный объект перелетел границу КНДР с Южной Кореей с северокорейской территории - СМИ

КНДР во вторник запустила в сторону Южной Кореи неизвестный объект, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных Южной Кореи.

СМИ отмечают, что речь, по-видимому, идет о снаряде неизвестной конструкции, который перелетел через демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею.

Инцидент произошел на участке демаркационной линии в провинции Канвондо на востоке Южной Кореи.

Южнокорейские военные в свою очередь передали предупреждающее сообщение и сделали предупредительные выстрелы.

Военные повысили уровень боеготовности систем ПВО и в настоящий момент изучают найденный объект.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]