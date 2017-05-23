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Дальнее зарубежье 23.05.2017 15:45

Правосудие должно покарать виновников теракта в Манчестере - глава мусульман Британии

Глава Мусульманского совета Великобритании Харун Хан во вторник выразил соболезнования семьям жертв теракта в Манчестере.

"Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями", - сказал он в заявлении, опубликованном на сайте совета.

"Это ужасно, это незаконно, пусть виновных настигнет вся полнота правосудия" - добавил Х.Хан.

Он также отдал дань полицейским, спасателям и гражданским лицам, принявшим участие в спасении людей, и призвал всех жителей Манчестера оказать поддержку пострадавшим.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, МУСУЛЬМАНЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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