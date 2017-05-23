Правосудие должно покарать виновников теракта в Манчестере - глава мусульман Британии

Глава Мусульманского совета Великобритании Харун Хан во вторник выразил соболезнования семьям жертв теракта в Манчестере.

"Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями", - сказал он в заявлении, опубликованном на сайте совета.

"Это ужасно, это незаконно, пусть виновных настигнет вся полнота правосудия" - добавил Х.Хан.

Он также отдал дань полицейским, спасателям и гражданским лицам, принявшим участие в спасении людей, и призвал всех жителей Манчестера оказать поддержку пострадавшим.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.