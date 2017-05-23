Азербайджан занял 24-е место в рейтинге по развитию халяльного туризма

Азербайджан занял 24-е место в рейтинге Global Muslim Travel Index, который ежегодно составляет компания CrescentRating совместно с MasterCard.

Результаты исследования опубликованы на сайте CrescentRating.

Первое место в Global Muslim Travel Index уже третий год подряд занимает Малайзии. В пятерку направлений исламского туризма также вошли: ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Лучший результат из стран бывшего СССР показал Казахстан — 17-е место, Киргизия располагается на 25-й позиции, Таджикистан - на 26-й, Узбекистан - на 28-й, Россия – на 44-ом. В Грузии и Украине дела с мусульманским туризмом обстоят хуже, чем в России. Страны занимают 59-е и 116-е место рейтинга соответственно.

Согласно прогнозам, к 2020 году рынок мусульманского туризма достигнет объема в 156 млн путешественников и $220 млрд.

Всего в списке Global Muslim Travel Index представлено 130 государств. Они сравнивались по удобству семейного отдыха для мусульман, качеству услуг и возможностям сервиса, в том числе доступности халяльных продуктов, вариантам размещения туристов, маркетинговым программам.

Н.Аббасова