Полиция знает о том, кто совершил теракт в Манчестере, заявляет Мэй

Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере, заявила во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", - сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета "Кобра".

"Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя", - добавила она.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.