Из здания торгового центра в Манчестере проводится эвакуация - СМИ

Эвакуация посетителей проводится во вторник из торгового центра "Арндейл" в Манчестере, сообщил сайт британской газеты "Дейли миррор".

"Би-би-си", в свою очередь, проинформировала о том, что в этом районе прозвучал громкий хлопок.

С места происшествия разбегаются люди.

По предварительным данным, в районе происшествия задержан мужчина.

На месте событий замечены полицейские с тяжелым вооружением и поисковыми собаками.

Полицейские эвакуируют прохожих из зоны вокруг торгового центра и просят граждан покинуть этот район. Они не уточняют, о какого характера угрозе идет речь.

Торговый центр "Арндейл" становился объектом нападения боевиков Ирландской республиканской армии 21 год назад.