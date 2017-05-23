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Дальнее зарубежье 23.05.2017 16:32

Премьер Бельгии после теракта в Манчестере призвал к усилению международного сотрудничества в области безопасности

Теракт в Манчестере показал, что террористическая угроза присутствует повсюду в Европе, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Накануне визита в Брюссель президента США Дональда Трампа и саммита НАТО глава бельгийского правительства призвал к усилению международного сотрудничества в области безопасности, сообщают местные СМИ.

"Я уже говорил и повторяю: нулевого риска не бывает. Мы должны продолжать жить, как всегда, и в то же время повышать уровень бдительности и безопасности", - сказал Ш.Мишель.

Бельгия начнет принимать в среду многочисленных глав государств и правительств, которые будут прибывать на саммит НАТО. Как отмечают бельгийские власти, в связи с этим, независимо от теракта в Манчестере, принимаются повышенные меры безопасности.

Полиция предупреждает об ограничениях движения в среду и четверг в бельгийской столице. Значительная часть города будет перекрыта для движения, не имеющего отношения к мероприятиям лидеров стран НАТО.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]