Премьер Бельгии после теракта в Манчестере призвал к усилению международного сотрудничества в области безопасности

Теракт в Манчестере показал, что террористическая угроза присутствует повсюду в Европе, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Накануне визита в Брюссель президента США Дональда Трампа и саммита НАТО глава бельгийского правительства призвал к усилению международного сотрудничества в области безопасности, сообщают местные СМИ.
"Я уже говорил и повторяю: нулевого риска не бывает. Мы должны продолжать жить, как всегда, и в то же время повышать уровень бдительности и безопасности", - сказал Ш.Мишель.
Бельгия начнет принимать в среду многочисленных глав государств и правительств, которые будут прибывать на саммит НАТО. Как отмечают бельгийские власти, в связи с этим, независимо от теракта в Манчестере, принимаются повышенные меры безопасности.
Полиция предупреждает об ограничениях движения в среду и четверг в бельгийской столице. Значительная часть города будет перекрыта для движения, не имеющего отношения к мероприятиям лидеров стран НАТО.
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