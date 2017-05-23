Во Франции после теракта в Манчестере приняты дополнительные меры безопасности

МВД Франции после теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, направило организаторам спортивных и культурных мероприятий указания в сфере безопасности.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб по итогам совещания с представителями силовых и разведывательных ведомств заявил, что теракт в Манчестере показывает, что уровень угрозы высок во всех странах Европы.

Он сообщил, что МВД направило специальные указания организаторам различных массовых культурных и спортивных мероприятий, "которых в этот период года проводится немало", сообщает международное французское радио.

По словам Ж.Колломба, циркуляр будет направлен всем префектам полиции Франции "с тем, чтобы они могли обеспечить безопасность вместе с организаторами спектаклей, спортивных и культурных мероприятий, всем, кто придет на эти мероприятия".