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Дальнее зарубежье 23.05.2017 17:16

Во Франции после теракта в Манчестере приняты дополнительные меры безопасности

МВД Франции после теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, направило организаторам спортивных и культурных мероприятий указания в сфере безопасности.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб по итогам совещания с представителями силовых и разведывательных ведомств заявил, что теракт в Манчестере показывает, что уровень угрозы высок во всех странах Европы.

Он сообщил, что МВД направило специальные указания организаторам различных массовых культурных и спортивных мероприятий, "которых в этот период года проводится немало", сообщает международное французское радио.

По словам Ж.Колломба, циркуляр будет направлен всем префектам полиции Франции "с тем, чтобы они могли обеспечить безопасность вместе с организаторами спектаклей, спортивных и культурных мероприятий, всем, кто придет на эти мероприятия".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]