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ТЭК 23.05.2017 15:12

ОПЕК рассчитывает на присоединение к сделке по сокращению добычи Египта и Туркмении

ОПЕК рассчитывает на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, заявил журналистам генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо, передает Bloomberg.

По словам М.Баркиндо, данное соглашение "открыто для участия других стран".

Кроме того, члены ОПЕК на встрече 25 мая обсудят вхождение в картель Экваториальной Гвинеи, одного из основных производителей нефти в тропической Африке.

Генеральный секретарь подчеркнул, что он очень оптимистичен в вопросе продления действия соглашения по сокращению добычи.

Как сообщалось, в декабре прошлого года 24 страны ОПЕК и не входящие в картель подписали соглашение о сокращении добычи нефти. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство по сокращению добычи в первом полугодии 2017 года на 1,2 баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года. Соглашение предполагает возможность пролонгации до конца 2017 года. Однако Россия и Саудовская Аравия выступили с инициативой продлить соглашение на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ВСТРЕЧА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]