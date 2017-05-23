ОПЕК рассчитывает на присоединение к сделке по сокращению добычи Египта и Туркмении

ОПЕК рассчитывает на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, заявил журналистам генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо, передает Bloomberg.

По словам М.Баркиндо, данное соглашение "открыто для участия других стран".

Кроме того, члены ОПЕК на встрече 25 мая обсудят вхождение в картель Экваториальной Гвинеи, одного из основных производителей нефти в тропической Африке.

Генеральный секретарь подчеркнул, что он очень оптимистичен в вопросе продления действия соглашения по сокращению добычи.

Как сообщалось, в декабре прошлого года 24 страны ОПЕК и не входящие в картель подписали соглашение о сокращении добычи нефти. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство по сокращению добычи в первом полугодии 2017 года на 1,2 баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года. Соглашение предполагает возможность пролонгации до конца 2017 года. Однако Россия и Саудовская Аравия выступили с инициативой продлить соглашение на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.