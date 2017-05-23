Полиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту на стадионе

Британской полиции удалось арестовать мужчину, которого подозревают в причастности к теракту на стадионе "Манчестер Арена" накануне вечером, сообщает полиция Манчестера на странице в "Твитетер".

"Мы можем подтвердить арест 23-летнего мужчины в Южном Манчестере в связи с инцидентом, который произошел вчера вечером на "Манчестер Арене", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что арестовали еще одну мужчину в районе торгового центра "Арндейл", из которого недавно эвакуировали посетителей и который позднее возобновил работу.

Однако полиция Манчестера уточнила, что второй арест, по-видимому, не имеет отношения к произошедшему теракту.

Взрыв в Манчестере прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.