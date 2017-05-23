Президент Алиев доволен выступлением азербайджанских спортсменов на Исламиаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен выступлением азербайджанских спортсменов на IV Играх исламской солидарности, завершившихся в Баку в понедельник.

«Мы гордимся успехами наших спортсменов», - заявил И.Алиев во вторник в ходе встречи со спортсменами и их тренерами в Баку.

«Спорт это здоровый образ жизни. Мы хотим, чтобы в нашей стране преобладал здоровый образ жизни»,- добавил он.

И.Алиев отметил, что достижения азербайджанских спортсменов сами по себе говорят о развитии страны. «Игры прошли успешно. Азербайджан в этих играх завоевал очередную победу и это большая историческая победа»,- подчеркнул глава государства.

По словам президента, успехи азербайджанских спортсменов повысят интерес к спорту среди детей.

Кроме того, И.Алиев отметил, что Игры показали эффективность продуманной политики в Азербайджане, в том числе, в сфере спорта.

«Сегодня спорт занимает особое место в общественных процессах. Каждый гражданин горд успехам наших спортсменов»,- сказал президент.

Он высоко оценил работу Оргкомитета во главе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Глава государства подчеркнул, что «все структуры хорошо поработали».

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 268 комплектов медалей.

Сборная Азербайджана по итогам 10 соревновательных дней завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых и стала победителем Игр в командном зачете.

Ф.Исазаде