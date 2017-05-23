Российское судно Ахтубинск проходит ремонт в Азербайджане

Российское дноуглубительное судно «Ахтубинск» проходит ремонт на Зыхском судоремонтном заводе Каспийского морского пароходства Азербайджана (Каспар), отмечается на сайте пароходства.
«На судне уже осуществлен капитальный ремонт главного двигателя судна, топливных аппаратов главного двигателя, насосов охлаждения, водяного охладителя, трубных компрессоров, вспомогательных двигателей», - отмечается в информации.
По данным Каспар, также на судне выполнена наладка грунтового насоса, крана, дноуглубительного фрезера, трубопроводных систем, электрощитов, генераторов и прочего оборудования, создан бытовой комфорт в каютах. Помимо того, завершена частичная покраска подводной и надводной части корпуса судна.
"Ремонтные работы на судне «Ахтубинск» планируется завершить в ближайшее время", - отмечает Каспар.
Кроме того, на Зыхском судоремонтном заводе проходит ремонт плавсредство «МЗ 152», оказывающего буксирные и снабженческие услуги судну «Ахтубинск». Капитально отремонтированы двигатели и насосы, выполнены необходимые сварочные работы на корпусе судна.
Судно «Ахтубинск» построено на бывшем Бакинском судоремонтном заводе имени Вано Струа Каспар, и изначально носило название «50 лет Советскому Азербайджану». Строительство судна было завершено в апреле 1971 года. Дедвейт составляет 415 тонн, длина - 14.7 метров и ширина - 13 метров.
Судно в настоящее время плавает под флагом России. Оно предназначено для проведения дноуглубительных работ. Экипаж судна состоит из 36 человек.
Н.Аббасова
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