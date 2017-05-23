Королева Елизавета II назвала теракт в Манчестере варварством

Королева Великобритании Елизавета II осудила теракт на стадионе в Манчестере и выразила соболезнования близким погибших и пострадавших.

"Я полагаю, что выскажу общее мнение, выразив глубокое сочувствие всем, кого затронуло это ужасное событие, и в особенности семьям и друзьям тех, кто погиб и пострадал", - говорится в послании королевы.

"Я хотела бы выразить восхищение тем, как жители Манчестера отреагировали на этот варварский акт, они проявили гуманность и сочувствие", - отмечается в нем.

Кроме того, Елизавета II поблагодарила всех сотрудников экстренных служб, работавших на месте после теракта. Она отметила их высокий профессионализм.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.