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Дальнее зарубежье 23.05.2017 17:41

Королева Елизавета II назвала теракт в Манчестере варварством

Королева Великобритании Елизавета II осудила теракт на стадионе в Манчестере и выразила соболезнования близким погибших и пострадавших.

"Я полагаю, что выскажу общее мнение, выразив глубокое сочувствие всем, кого затронуло это ужасное событие, и в особенности семьям и друзьям тех, кто погиб и пострадал", - говорится в послании королевы.

"Я хотела бы выразить восхищение тем, как жители Манчестера отреагировали на этот варварский акт, они проявили гуманность и сочувствие", - отмечается в нем.

Кроме того, Елизавета II поблагодарила всех сотрудников экстренных служб, работавших на месте после теракта. Она отметила их высокий профессионализм.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]