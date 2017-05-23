Jazeera Airways в конце июня начнет полеты из Кувейта в Баку

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 23 июня начнет выполнение прямых рейсов из аэропорта Кувейт в Баку, отмечают арабские СМИ.
«Jazeera Airways в рамках планов по расширению географии полетов в Евразии объявила о запуске новых прямых рейсов, начиная с Баку в качестве первого пункта назначения. Полеты в Азербайджан планируется начать с 23 июня», - отмечают издания.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Н.Аббасова
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС
Генпрокуратура Азербайджана предупредилa руководство портала Bastainfo.com об ответственности за распространение гостайны
Организаторы Исламиады в Баку заработали до 3 млн манатов от продажи билетов, открытие и закрытие игры обошлось в $20 млн
Уровень организации Исламиады в Баку был выше, чем Олимпиады в Рио – министр спорта Азербайджана
Президент Алиев доволен выступлением азербайджанских спортсменов на Исламиаде
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Во Франции после теракта в Манчестере приняты дополнительные меры безопасности
Киргизская правозащитница не смогла добиться удовлетворения судом ее иска к президенту
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»