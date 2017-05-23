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Транспорт и связь 23.05.2017 15:39

Jazeera Airways в конце июня начнет полеты из Кувейта в Баку

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 23 июня начнет выполнение прямых рейсов из аэропорта Кувейт в Баку, отмечают арабские СМИ.

«Jazeera Airways в рамках планов по расширению географии полетов в Евразии объявила о запуске новых прямых рейсов, начиная с Баку в качестве первого пункта назначения. Полеты в Азербайджан планируется начать с 23 июня», - отмечают издания.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУВЕЙТ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]