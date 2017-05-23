Jazeera Airways в конце июня начнет полеты из Кувейта в Баку

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 23 июня начнет выполнение прямых рейсов из аэропорта Кувейт в Баку, отмечают арабские СМИ.

«Jazeera Airways в рамках планов по расширению географии полетов в Евразии объявила о запуске новых прямых рейсов, начиная с Баку в качестве первого пункта назначения. Полеты в Азербайджан планируется начать с 23 июня», - отмечают издания.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Н.Аббасова