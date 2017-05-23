Кремль не комментирует оружейный контракт между США и Саудовской Аравией

В Кремле оставили без комментариев крупнейший оружейный контракт между США и Саудовской Аравией и заявили, что Москва развивает свои отношения с Эр-Рядом.
На вопрос, не вызывает ли у Москвы опасения многомиллиардный контракт о поставках американского вооружения Саудовской Аравии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил во вторник журналистам: "Я оставляю это без комментария".
Касаясь перспектив российско-саудовского военно-технического сотрудничества, пресс-секретарь главы государства сказал: "Есть двусторонние саудовско-американские отношения, есть российско-саудовские отношения, и они развиваются по своим направлениям".
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