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Дальнее зарубежье 23.05.2017 18:02

Кремль не комментирует оружейный контракт между США и Саудовской Аравией

В Кремле оставили без комментариев крупнейший оружейный контракт между США и Саудовской Аравией и заявили, что Москва развивает свои отношения с Эр-Рядом.

На вопрос, не вызывает ли у Москвы опасения многомиллиардный контракт о поставках американского вооружения Саудовской Аравии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил во вторник журналистам: "Я оставляю это без комментария".

Касаясь перспектив российско-саудовского военно-технического сотрудничества, пресс-секретарь главы государства сказал: "Есть двусторонние саудовско-американские отношения, есть российско-саудовские отношения, и они развиваются по своим направлениям".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]