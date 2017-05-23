Путин в среду встретится с президентом Македонии и со спецпосланником Южной Кореи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства на среду, 24 мая.

"Завтра будет встреча и с президентом Македонии, который находится в Москве, и со спецпосланником президента Республики Корея; президент вручит госнаграды, проведет совещание с членами правительства и поздравит нашего патриарха по случаю дня тезоименитства", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.