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СНГ 23.05.2017 18:15

Путин в среду встретится с президентом Македонии и со спецпосланником Южной Кореи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства на среду, 24 мая.

"Завтра будет встреча и с президентом Македонии, который находится в Москве, и со спецпосланником президента Республики Корея; президент вручит госнаграды, проведет совещание с членами правительства и поздравит нашего патриарха по случаю дня тезоименитства", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]