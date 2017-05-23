Стратегическое сотрудничество Грузии и Турции приобретает еще большую ценность в условиях региональной нестабильности - Квирикашвили

Состояние и перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества были обсуждены на втором заседании Совета грузино-турецкого стратегического партнёрства, состоявшемся во вторник в Тбилиси в рамках официального визита турецкой правительственной делегации во главе с премьером Бинали Йылдырымом.

Приветствуя гостей, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил власти Турции за поддержку Грузии, отметив, что в ее лице Анкара имеет верного и надежного партнера, сообщает пресс-служба грузинского премьера.

"В условиях региональной нестабильности еще большую ценность приобретает существующее стратегическое сотрудничество и политический диалог высокого уровня между Грузией и Турцией", - заявил Г.Квирикашвили.

При этом он отметил, что между двумя странами идет интенсивное сотрудничество во многих сферах, успешный опыт партнерства Грузии и Турции и значительные перспективы в крупных транспортно-энергетических проектах, в частности, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, пуск первой очереди которой запланирован на лето.

"Этот проект вместе с расширением Южного энергетического коридора значительно содействует диверсификации транспортных маршрутов и лучше представляет экономическое значение активно участвующих в этом Грузии и Азербайджана, наше трехстороннее сотрудничество", - сказал Г.Квирикашвили.

По его словам, этот коридор один из важнейших сегментов большого проекта возрождения Шелкового пути, что еще раз было подчеркнуто несколько дней назад на саммите в Китае "Один пояс - один путь".

Со своей стороны Б.Йылдырым отметил, что на протяжении последних 25 лет интенсивно развиваются и расширяются грузино-турецкие отношения практически во всех сферах и существует еще большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества.

"Диалог, состоявшийся в рамках заседания Совета грузино-турецкого стратегического партнерства, свидетельствует о переходе на новый этап отношений, у нас есть все возможности глубоко и обстоятельно обсуждать конкретные вопросы и определять дальнейшие пути развития сотрудничества", - сказал он.

По итогам встречи был подписан ряд документов.