Инвесторы сомневаются в способности ОПЕК+ сократить товарные запасы нефти, Brent упала до $53,64

Цены на нефть снижаются во вторник после подъема по итогам предыдущих четырех сессий, поскольку инвесторы усомнились в том, что договоренности ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти помогут сократить товарные запасы нефти в мире.

Кроме того, в проекте бюджета США на ближайшие 10 лет Белый дом предложил сократить стратегические резервы нефти вдвое, чтобы также повысить предложение на рынке. Сейчас их объем составляет 687,7 млн баррелей, они хранятся на территории Техаса и Луизианы. Президент США Дональд Трамп рассчитывает выручить $16,6 млрд от распродажи резервов в ближайшие десять лет.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 снизилась на $0,23 (0,43%) - до $53,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,20 (0,39%) - до $50,94 за баррель.

Внимание инвесторов направлено на заседание стран-членов ОПЕК и другие встречи представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих прилетел в Ирак, чтобы уговорить страну продлить соглашение о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев, а не на полгода, пишет The Wall Street Journal.

Официальные представители ОПЕК утверждают, что Ирак согласен продлить соглашение на 6 месяцев, а не на 9 месяцев, как предлагает Саудовская Аравия, отмечает издание.

Помимо этого, трейдеры ждут очередных данных о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду.

Согласно прогнозу экспертов S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,8 млн баррелей.