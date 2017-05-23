Норвегия не будет сокращать производство нефти - заявление министерства

Норвегия не намерена снижать добычу нефти, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министерства нефти и энергетики этой страны.

В документе отмечается, что Норвегия ведет серьезный диалог с другими государствами по ситуации на нефтяном рынке. Однако в "норвежской повестке дня" не стоит вопрос о "регулировании производства".

CNBC ранее сообщило, что министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провел во вторник встречи со своими коллегами из Норвегии, Туркмении и Египта. Две последние страны выразили готовность присоединиться к глобальному соглашению ОПЕК+.