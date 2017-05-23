ЕС содействует усилиям посредников по Карабаху - Могерини

Евросоюз выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"На встрече с и.о. главы МИД Армении Эдвардом Налбандяном Ф.Могерини отметила, что проблема не имеет военного решения, и ЕС полностью содействует усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.