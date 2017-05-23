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Дальнее зарубежье 23.05.2017 16:06

Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" во вторник взяла на себя ответственность за взрыв на стадионе в Манчестере, сообщает британская пресса со ссылкой на соответствующее заявление, распространенное в интернете на информационных ресурсах, связанных с ИГ.

По утверждениям боевиков, взрыв на стадионе был актом мести за бомбардировки в Ираке и Сирии.

Взрыв в Манчестере прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере.

"Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", - сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета "Кобра".

"Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя", - добавила она.

Сообщалось, что взрыв мог совершить смертник-одиночка, который привел в действие самодельное взрывное устройство.

Позже появилась информация, что в рамках расследования задержан один человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]