МБА предложил основным иностранным кредиторам 3 варианта реструктуризации обязательств

Международный банк Азербайджана (МБА) предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на консультанта банка из компании Lazard Эрика Лало.

Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

«Основным кредиторам, на которые приходятся обязательства на $2,38 млрд, МБА предложил три варианта реструктуризации внешних обязательств», - сказал Э.Лало.

Эти предложения были озвучены на встрече министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, представителей МБА с иностранными кредиторами банка во вторник в Лондоне.

Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%.

По словам Э.Лало, МБА намерен просить кредиторов по торговому финансированию, которым банк должен $861,5 млн, обменять их на суверенные бумаги по номиналу. «МБА предлагает 21% долга по торговому финансированию обменять на новые 3-месячные суверенные ноты с купоном 0,85%, 79% - на новые 4-летние суверенные ноты с купоном 2,82%», - сказал Э.Лало.

Кроме того, долг банка по субординированному кредиту на $100 млн планируется обменять с 50%-й скидкой на новые 12-летние суверенные облигации с купоном 5,125%.

Как сообщалось ранее, МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО «Аграркредит».

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов