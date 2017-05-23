Баку и Анкара обсудили расширение ВТС

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Фикри Ишык обсудили вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС).

Встреча министров состоялась в Батуми, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В ходе встречи было отмечено, что постоянно развивающееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных отношениях и является плодотворным для обеих стран", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили также продолжение деятельности, нацеленной на внесение вклада в обеспечение мира и стабильности на региональном и глобальном уровне проведение совместных учений, организации рабочих встреч специалистов. "Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов