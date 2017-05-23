Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9152 RUR   0.0301 GBR   2.2116 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.73 Brent   53.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 22° 25 Май 14° 21° 26 Май 15° 23°

Внешняя политика 23.05.2017 16:51

Баку и Анкара обсудили расширение ВТС

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Фикри Ишык обсудили вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС).

Встреча министров состоялась в Батуми, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В ходе встречи было отмечено, что постоянно развивающееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных отношениях и является плодотворным для обеих стран", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили также продолжение деятельности, нацеленной на внесение вклада в обеспечение мира и стабильности на региональном и глобальном уровне проведение совместных учений, организации рабочих встреч специалистов. "Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВТС


Похожие новости


Главы Минобороны Грузии, Турции и Азербайджана договорились проводить более масштабные совместные военные учения Азербайджан и Турция договорились о совместном производстве изделий оборонного назначения Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений ВС Азербайджана и Турции отработали боевые элементы в ходе военных учений Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]