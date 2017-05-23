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Спорт 23.05.2017 17:03

Организаторы Исламиады в Баку заработали до 3 млн манатов от продажи билетов, открытие и закрытие игры обошлось в $20 млн

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов не считает завышенной сумму вознаграждения азербайджанских спортсменов, ставших победителями IV Игр Исламской солидарности в Баку.

"Сумма вознаграждения была определена по ряду факторов. Состязания были тяжелые, приравнивались к Европейским играм",- сказал А.Рагимов на пресс-конференции во вторник.

"Такая же сумма (призовых - ИФ) была определена и на Европейских играх. К сожалению, нынешние 100 тыс. манатов не те 100 тыс. манатов (за победу на Играх), которые были во время Европейских игр (в виду девальвации маната в конце 2015 года – ИФ)", - отметил он.

Министр также отметил, что на проведение церемоний открытия и закрытия IV Игр Исламской солидарности из госбюджета было выделено $20 млн.

"Доход от продажи билетов составляет 2,5-3 млн манатов. Но это предварительные цифры. Всего было продано 360 тыс. билетов", - отметил министр.

По его словам, в целом, Игры смотрели туристы из 59 стран.

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 268 комплектов медалей.

Сборная Азербайджана по итогам 10 соревновательных дней завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых и стала победителем Игр в командном зачете.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИСЛАМИАДА, ПРИЗЕРЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


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