Премьер Турции в связи с взрывом в Манчестере заявил о глобальной угрозе терроризма и призвал не делить террористов на плохих и хороших

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во вторник заявил, что турецкое правительство и народ соболезнуют семьям погибших в Манчестере, и призвал не делить террористов на плохих и хороших.

"Терроризм является глобальной угрозой и соответственно, борьба с терроризмом должна вестись глобально. Не должно существовать классификации и дифференциации террористов", - сказал Б.Йылдырым на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили, комментируя произошедший в Манчестере теракт.

"Нельзя делить их на плохих, и менее плохих. Такая дифференциация должна быть исключена. Если мы поступим так, то это будет демонстрацией слабости в борьбе с терроризмом", - подчеркнул премьер Турции.

Взрыв в Манчестере прогремел в понедельник в 22:35 местного времени на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки людей пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.