В Брюсселе приспущены флаги Бельгии и ЕС в знак траура по жертвам теракта в Манчестере

Бельгийские государственные флаги приспущены во вторник на всех федеральных учреждениях страны в знак скорби по жертвам теракта в Манчестере, заявил министр внутренних дел королевства Ян Ямбон.

Глава МВД Бельгии призвал приспустить флаги на административных зданиях других уровней бельгийской власти.

Кроме того, телеслужба Европейской комиссии показала во вторник мачты с флагами ЕС в "европейском квартале" бельгийской столицы, которые также приспущены в знак траура по жертвам взрыва на концерте в Манчестере.

Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас объявил на брифинге в Брюсселе, что в среду заседание исполнительной коллегии ЕС начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Великобритании.