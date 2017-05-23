Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9152 RUR   0.0301 GBR   2.2116 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.73 Brent   53.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 22° 25 Май 14° 21° 26 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 23.05.2017 19:49

В Брюсселе приспущены флаги Бельгии и ЕС в знак траура по жертвам теракта в Манчестере

Бельгийские государственные флаги приспущены во вторник на всех федеральных учреждениях страны в знак скорби по жертвам теракта в Манчестере, заявил министр внутренних дел королевства Ян Ямбон.

Глава МВД Бельгии призвал приспустить флаги на административных зданиях других уровней бельгийской власти.

Кроме того, телеслужба Европейской комиссии показала во вторник мачты с флагами ЕС в "европейском квартале" бельгийской столицы, которые также приспущены в знак траура по жертвам взрыва на концерте в Манчестере.

Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас объявил на брифинге в Брюсселе, что в среду заседание исполнительной коллегии ЕС начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРЮССЕЛЬ, МАНЧЕСТЕР, ТРАУР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]