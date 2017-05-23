Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9152 RUR   0.0301 GBR   2.2116 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.73 Brent   53.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 22° 25 Май 14° 21° 26 Май 15° 23°

Внешняя политика 23.05.2017 17:37

Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует стремление Азербайджана наладить сотрудничество с Европейским Союзом посредством новой платформы.

"Я приветствую готовность Азербайджана к сотрудничеству с ЕС посредством новой платформы через подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Германия будет надежным партнером Азербайджана в этом пути", - отмечается в поздравлении Ф-В. Штайнмайера президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии Алиев поздравил Штайнмайера с победой на президентских выборах в Германии Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной экс-президента Германии Азербайджанские производители в январе в Германии обсудят вопросы экспорта продукции АПК Баку обсуждает с Берлином вопросы экспорта продукции в Германию Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества на 2017г

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]