Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует стремление Азербайджана наладить сотрудничество с Европейским Союзом посредством новой платформы.

"Я приветствую готовность Азербайджана к сотрудничеству с ЕС посредством новой платформы через подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Германия будет надежным партнером Азербайджана в этом пути", - отмечается в поздравлении Ф-В. Штайнмайера президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

А.Азизов