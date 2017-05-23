Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует стремление Азербайджана наладить сотрудничество с Европейским Союзом посредством новой платформы.
"Я приветствую готовность Азербайджана к сотрудничеству с ЕС посредством новой платформы через подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Германия будет надежным партнером Азербайджана в этом пути", - отмечается в поздравлении Ф-В. Штайнмайера президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.
А.Азизов
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