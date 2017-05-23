РФ с 1 июня может поставлять в Азербайджан мясо, молоко и мед

Российские производители мяса и молока, а также пчеловоды с 1 июня получают право на экспорт своей продукции в Азербайджан.

Как сообщает Россельхознадзор, с Минсельхозом Азербайджана согласованы и подписаны ветеринарные сертификаты на экспортируемые из РФ в эту страну мясо и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, птицы.

Кроме того, разрешены поставки консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, молока и молочных продуктов, натурального меда и других продуктов пчеловодства.