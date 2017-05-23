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АПК 23.05.2017 17:39

РФ с 1 июня может поставлять в Азербайджан мясо, молоко и мед

Российские производители мяса и молока, а также пчеловоды с 1 июня получают право на экспорт своей продукции в Азербайджан.

Как сообщает Россельхознадзор, с Минсельхозом Азербайджана согласованы и подписаны ветеринарные сертификаты на экспортируемые из РФ в эту страну мясо и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, птицы.

Кроме того, разрешены поставки консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, молока и молочных продуктов, натурального меда и других продуктов пчеловодства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МЯСО, МОЛОКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]