Генсек НАТО осудил теракт в Манчестере

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о своем осуждении теракта в Манчестере.

"Я решительно осуждаю совершенную минувшей ночью варварскую атаку в Манчестере, которая была умышленно направлена против детей и их семей. Мои мысли со всеми пострадавшими, их близкими и населением Манчестера и Соединенного Королевства", - говорится в заявлении Й.Столтенберга, распространенном во вторник в Брюсселе пресс-службой НАТО.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что все союзники по НАТО едины в борьбе с терроризмом и в защите своих открытых обществ.