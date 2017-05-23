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Дальнее зарубежье 23.05.2017 20:04

Генсек НАТО осудил теракт в Манчестере

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о своем осуждении теракта в Манчестере.

"Я решительно осуждаю совершенную минувшей ночью варварскую атаку в Манчестере, которая была умышленно направлена против детей и их семей. Мои мысли со всеми пострадавшими, их близкими и населением Манчестера и Соединенного Королевства", - говорится в заявлении Й.Столтенберга, распространенном во вторник в Брюсселе пресс-службой НАТО.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что все союзники по НАТО едины в борьбе с терроризмом и в защите своих открытых обществ.

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Тэги: НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]