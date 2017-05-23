Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9152 RUR   0.0301 GBR   2.2116 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.73 Brent   53.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 22° 25 Май 14° 21° 26 Май 15° 23°

Финансы 23.05.2017 18:17

Временное администрирование в МБА возможно, если кредиторы отвергнут план реструктуризации обязательств банка - регулятор

Палата по надзору за финансовыми рынками может применить временное администрирование в Международном банке Азербайджана (МБА), крупнейшем банке страны, если план реструктуризации внешних обязательств банка не будет одобрен кредиторами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы Совета директоров палаты Руфат Асланлы.

«Мы бы хотели, чтобы план реструктуризации был утвержден как можно быстрее. В противном случае регулятор может прибегнуть к мерам, которые включают временное администрирование в банке и передачу активов», - сказал Р.Асланлы во вторник на встрече представителей правительства Азербайджана, руководства МБА с иностранными кредиторами.

Согласно презентации банка, представленной на встрече, Азербайджан планирует завершить реструктуризацию внешних обязательств МБА 24 августа 2017 года.

Агентство отмечает, что финансовое положение банка продолжило ухудшаться даже после того, как правительство потратило 9,93 млрд манатов ($5,9 млрд) на покупку токсичных активов МБА, а также разместив более $1,3 млрд на депозит в банке для повышения ликвидности его средств.

«МБА ожидает получить дополнительно 381 млн манатов в первой половине 2017 года. Еще 4 млрд манатов плохих активов будут переданы государству, если план реструктуризации будет утвержден», - говорится в презентации банка.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,34 млрд. Правительство Азербайджана и МБА 23 мая предложили иностранным кредиторам 3 варианта реструктуризации внешних обязательств банка.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИЯ


Похожие новости


Власти Азербайджана готовы взять на себя обязательства МБА перед иностранными кредиторами на $2,4 млрд – глава Минфина МБА по завершении реструктуризации внешних обязательств начнет подготовку к приватизации - предправления Реструктуризация внешних обязательств МБА не затронет "дочек" в России и Грузии МБА намерен реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд Крупнейший банк Азербайджана временно приостанавливает выплаты по обязательствам перед иностранными кредиторами до передачи этих долгов правительству МБА планирует к 2018г реструктуризировать внешний долг

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]