ТС Азербайджана утвердил цены на еще 200 лекарственных препаратов

Тарифный совет (ТС) Азербайджана утвердил цены на 200 свеже зарегистрированных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ТС.
«В целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 10,361 тыс. лекарственных препаратов. В ходе заседания Тарифного совета во вторник были утверждены цены на 200 лекарственных препаратов, только прошедших госрегистрацию », - говорится в сообщении ТС.
Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства.
В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.
Н.Аббасова
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