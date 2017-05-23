ТС Азербайджана утвердил цены на еще 200 лекарственных препаратов

Тарифный совет (ТС) Азербайджана утвердил цены на 200 свеже зарегистрированных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ТС.

«В целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 10,361 тыс. лекарственных препаратов. В ходе заседания Тарифного совета во вторник были утверждены цены на 200 лекарственных препаратов, только прошедших госрегистрацию », - говорится в сообщении ТС.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства.

В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.

Н.Аббасова