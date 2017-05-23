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Здравоохранение 23.05.2017 19:59

ТС Азербайджана утвердил цены на еще 200 лекарственных препаратов

Тарифный совет (ТС) Азербайджана утвердил цены на 200 свеже зарегистрированных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ТС.

«В целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 10,361 тыс. лекарственных препаратов. В ходе заседания Тарифного совета во вторник были утверждены цены на 200 лекарственных препаратов, только прошедших госрегистрацию », - говорится в сообщении ТС.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства.

В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]