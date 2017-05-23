Вашингтон пока не подтвердил причастность исламистов к теракту в Манчестере, заявил глава нацразведки США

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что правительство США пока не может доказать причастность террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к теракту в Манчестере, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отметил Д.Коутс, ИГ взяла на себя ответственность за теракт, однако американские власти пока не располагают доказательствами, которые могли бы это подтвердить.

"Террористическая угроза серьезна, и она никуда не уйдет. Мы должны обращать на нее пристальное внимание", - подчеркнул Д.Коутс, выступая перед комитетом сената США по вооруженным силам.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".