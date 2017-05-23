Следствие предъявило Улюкаеву обвинение по статье о получении особо крупной взятки лицом, занимающим госдолжность

Следствие предъявило бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере)", - сказала С.Петренко.

15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. В тот же день он был помещен под домашний арест, который последний раз был продлен до 15 июля.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" (MOEX:BANE) в размере 50%.

А.Улюкаев свою вину не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: 10 земельных участков и жилой дом А.Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позднее министром экономического развития был назначен Максим Орешкин.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка А.Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.