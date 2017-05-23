Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9152 RUR   0.0301 GBR   2.2116 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.73 Brent   53.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 22° 25 Май 14° 21° 26 Май 15° 23°

Регион 23.05.2017 20:21

Следствие предъявило Улюкаеву обвинение по статье о получении особо крупной взятки лицом, занимающим госдолжность

Следствие предъявило бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере)", - сказала С.Петренко.

15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. В тот же день он был помещен под домашний арест, который последний раз был продлен до 15 июля.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" (MOEX:BANE) в размере 50%.

А.Улюкаев свою вину не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: 10 земельных участков и жилой дом А.Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позднее министром экономического развития был назначен Максим Орешкин.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка А.Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, ОБВИНЕНИЕ, СЛЕДСТВИЕ


Похожие новости


Суд разрешил Улюкаеву прогулки по утрам Суд 12 апреля рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева на три месяца Домашний арест Улюкаева обжалован Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов на 500 млн руб По делу Улюкаева будет проведена фонографическая экспертиза На имущество Улюкаева наложен обеспечительный арест - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]