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Дальнее зарубежье 23.05.2017 20:50

Трамп прибыл в Италию, где, в частности, встретится с понтификом

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в римском аэропорту Фьюмичино, сообщили во вторник западные СМИ.

Отмечается, что самолет Трамп прибыл на 20 минут ранее запланированного.

До этого американский лидер посетил Саудовскую Аравию и Израиль.

Из аэропорта Д.Трамп отправится в Villa Taverna - резиденцию американского посла.

Как ожидается, в четверг 24 мая американский лидер встретится с папой римским Франциском.

Это первый визит Д.Трампа в Европу в качестве президента США, напоминают СМИ.

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Тэги: США, ИТАЛИЯ, ТРАМП, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]