Трамп прибыл в Италию, где, в частности, встретится с понтификом

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в римском аэропорту Фьюмичино, сообщили во вторник западные СМИ.
Отмечается, что самолет Трамп прибыл на 20 минут ранее запланированного.
До этого американский лидер посетил Саудовскую Аравию и Израиль.
Из аэропорта Д.Трамп отправится в Villa Taverna - резиденцию американского посла.
Как ожидается, в четверг 24 мая американский лидер встретится с папой римским Франциском.
Это первый визит Д.Трампа в Европу в качестве президента США, напоминают СМИ.
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