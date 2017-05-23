Президент Филиппин ввел военное положение на острове Минданао в рамках борьбы с экстремистами

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший накануне с визитом в Россию, объявил во вторник о решении ввести военное положение на острове Минданао, сообщает агентство ЭФЭ.

Соответствующее заявление сделал представитель филиппинского лидера Эрнесто Абелья.

"Президент ввел военное положение на всем острове Минданао", - сказал он.

Э.Абелья пояснил, что на такой шаг Р.Дутерте пошел для активизации борьбы с экстремистами, связанными с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).