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Регион 23.05.2017 21:20

ФАС возбудила дела в отношении HP и Lenovo

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении российских "дочек" Lenovo и Hewlett-Packard (HP) - ООО "ЭйчПи Инк" и ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" - за нарушение закона о защите конкуренции, выразившемся в предоставлении заведомо недостоверных сведений по требованию ФАС, говорится в сообщении ведомства.

Компаниям грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей (КоАП ст. 19.8, непредставление сведений в федеральный антимонопольный орган).

Согласно определению ФАС, Lenovo сообщила, что "не располагает запрашиваемыми электронными письмами", HP также ответила, что "переписка сотрудника (...) ... не была обнаружена ни в файлах, хранящихся на рабочем компьютере указанного сотрудника, ни на главном сервере группы компаний HP Inc.", однако в ходе внеплановой выездной проверки ФАС обнаружила запрашиваемую электронную переписку.

Антимонопольное ведомство в ноябре прошлого года возбудило дело в отношении поставщиков компьютерной техники, участвовавших в аукционах на поставку для Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы". Компании предложили на аукционе системные блоки HP и Lenovo.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский заявлял, что, по данным ведомства, расследуемый картельный сговор на торгах по поставкам техники для госнужд действует на территории России уже несколько лет.

В заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционе подозреваются компании ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-НЕТВОРК", ЗАО "КРОК инкорпорейтед", ООО "СупервэйвГрупп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус". Служба возбудила административное дело в отношении ЗАО "Делойт и Туш СНГ", российского представительства международной аудиторской компании Deloitte. Также ранее ФАС привлекала ответчиками по делу российские офисы китайской Lenovo и американской HP по подозрению в их участии в картеле.

ФАС планировала принять решение о возбуждении дела в отношении Lenovo и HP за картельный сговор в марте.

Как сообщало ведомство, Lenovo воспрепятствовала проверке ФАС. А.Цариковский ранее сообщил, что штрафы для компаний, препятствующих проверкам ФАС, могут составить 1% оборота. Глава ФАС Игорь Артемьев ранее сообщал, что соответствующий документ "получит "именное" название - "закон имени Lenovo".

В феврале 2016 года ФЦИ при ЦИК объявил закупку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы" с начальной ценой контракта в 652,4 млн рублей.

В ходе аукциона из шести компаний "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "КРОК инкорпорейтед", "СупервэйвГрупп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Производственная компания Аквариус" ценовые предложения подали только две: "Бизнес Компьютерс Групп" и "Супервэйв Групп", которые снизили цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. Победителем стала "Бизнес Компьютерс Групп", которая предложила цену контракта в 645,8 млн рублей.

Kraftway и "Аквариус" отказались от подачи предложений, несмотря на имеющуюся для них 15%-ную преференцию как для поставщиков отечественного оборудования.

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Тэги: РОССИЯ, ФАС, HP, LENOVO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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