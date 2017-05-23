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СНГ 23.05.2017 21:00

Министр агрополитики и продовольствия Украины намерен уйти в отставку

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый заявил, что подает в отставку и призвал народных депутатов поддержать его увольнение.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Ухожу с должности с благодарностью за оказанное мне доверие (. . .) Прошу коллег по парламенту отнестись к заявлению с пониманием и проголосовать (за него - ИФ)", - написал Т.Кутовый на своей странице в Facebook во вторник.

Т.Кутовый отметил, что подходит к концу пятый год его работы на политическом поприще и поделился планами на будущее. "Считаю, что имею достаточно знаний, энергии и силы сделать для Украины еще больше и в ближайшее время планирую сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины", - написал он.

Т.Кутовый в 2004-2009 годах был финансовым директором ЗАО "Инвестиционная компания "XXI век", в 2010-2011 годах - президентом ПАО "Компания "Райз". С декабря 2014 года возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, являлся замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". 14 апреля 2016 года был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

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Тэги: УКРАИНА, МИНАГРОПРОД, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]