Министр энергетики Алжира: обсуждается вариант продления сокращения нефтедобычи на весь 2018г, но базовый - до I квартала

Один из вариантов, который обсуждается участниками соглашения о сокращении нефтедобычи, является его продление на весь 2018 год, но базовым для обсуждения является продление на 9 месяцев, заявил журналистам министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа.

Он отметил, что все будет зависеть от объема запасов нефти, отметив, что завтра страны-участницы будут обсуждать разные варианты продления соглашения.