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Финансы 23.05.2017 21:40

В США хотят сократить траты на международные организации и миротворчество

Проект бюджета госдепартамента США предполагает значительное сокращение расходов на международные организации, а также на осуществление миротворческой деятельности.

Как следует из текста проекта бюджета госдепартамента США, распространенном во вторник, вклад США в деятельность международных организаций в 2017 году, по предварительной оценке, составит около $1,444 млрд, а на 2018 финансовый год запрошено чуть более $996 млн.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом расходы сократятся на 31 процент, или примерно на $447 млн, отмечается в документе. Речь идет о вкладе США в деятельность 44 международных организаций, включая ООН и аффилированные с ней структуры, и НАТО, поясняют авторы документа.

Кроме того, значительное сокращение расходов в 2018 году предусмотрено на миротворческие операции. На проведение миротворческих операциях в Судане, Кот-д"Ивуаре, ЦАР, Конго, Сомали и других государств, где работают "голубые каски", в 2018 году запрошен бюджет в размере $1,2 млрд, что на 52 процента или на $1,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

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Тэги: США, ГОСДЕПАРТАМЕНТ, БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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